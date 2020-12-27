حريق يودي بحياة 7 مصابين بـ «كورونا» في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

لقي سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مصرعهم، إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة بمستشفى يقع شمال شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى، بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقاً لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها. وقالت وسائل الإعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الأرجح بسبب «ماس كهربائي». وفي يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى، وإصابة سبعة آخرين. وسجلت مصر، حسب الأرقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات.

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