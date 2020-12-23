بايدن يهاجم ترامب ويتوعد بالرد على الهجوم الإلكتروني

المصدر: ويلمينغتون - أ ف ب

تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بالردّ على الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة، منتقداً الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بايدن الذي سيتسلم مهامه في العشرين من يناير المقبل: "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ قرارات مهمة بحق المسؤولين عما حصل بهدف محاسبتهم.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ويلمينغتون بديلاوير: "أعدكم بأنه سيكون هناك ردّ".

وتابع: "عندما سأتبلغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، فليتأكدوا من أننا سنردّ، وسنردّ على الأرجح بطريقة متكافئة"، مشيرا إلى أن "هناك خيارات عدة".

واستكمل: "هذا الرئيس لم يحدد المسؤولين حتى الآن. هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب بينما هو كان لا ينظر، ولكن تأكدوا من أنه حتى لو لم يأخذ الهجوم على محمل الجدّ، فأنا سأفعل ذلك، الهجوم الإلكتروني مستمرّ. لا أرى أي شيء يؤشر الى أنه تحت السيطرة".

وكان ترامب قد أكد في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الهجوم الإلكتروني أكثر أهمية في الإعلام المضلل مما هو في الواقع.

وكتب في تغريدة: "كل شيء تحت السيطرة. روسيا روسيا روسيا هذه أول لازمة تتردد عند حصول أي شيء"، مشيرًا إلى أن الصين قد تكون أيضا مسؤولة عن الهجوم، بحسب قوله.

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