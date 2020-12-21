كندا تتجاوز نصف مليون إصابة بـ «كورونا»

المصدر: مونتريال - أ.ف.ب

تجاوزت كندا عتبة نصف المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عقب أسبوع من تجاوزها عتبة 400 ألف إصابة، ما يؤشر إلى تسارع تفشي الوباء في البلاد مع اقتراب أعياد نهاية العام.

وسجلت كندا، حتى أول من أمس، 500.242 ألف إصابة بـ«كوفيد-19» و14128 وفاة، وفق أرقام رسمية نقلها تلفزيون «سي.بي.سي» العام.

وأحصى إقليم أونتاريو الأكثر اكتظاظاً بالسكان 2357 إصابة جديدة، أول من أمس، في حين سجل إقليم كيبك الفرانكوفوني 2038 إصابة في حصيلة يومية قياسية، وسُجّلت، حتى أول من أمس، 4125 وفاة في أونتاريو و7715 وفاة في كيبك.

وارتفعت الإصابات في كندا، التي يقطنها نحو 38 مليون شخص، من 400 ألف إلى 500 ألف خلال 15 يوماً، في حين أن البلاد لم تبلغ عتبة 100 ألف إصابة إلا في منتصف يونيو الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس.

ونتيجة تسارع تفشي الوباء، أعلنت حكومة أونتاريو، نهاية الأسبوع الماضي، تمديد الحجر، المفروض منذ نحو شهر، في مركزها وجزء واسع من الإقليم حتى الرابع من يناير المقبل، فيما أعلن رئيس حكومة كيبك، فرنسوا ليغو، قيوداً جديدة تسري غداة عيد الميلاد حتى 11 يناير، وتشمل غلق المتاجر غير الضرورية وإلزامية العمل من المنزل.

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