«الهلال» تنفذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في إيطاليا

المصدر: روما - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا، وقامت الهيئة بالتعاون مع سفارة الدولة في روما، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى في جنوب الجمهورية الإيطالية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم.

شارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة لدى إيطاليا، أحمد الملا، ورئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي، ريكاردو مونتي، ومدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية، البروفيسور ماركو روسي.

وثمن ريكاردو مونتي مبادرة الدولة بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من دولة الإمارات تجسد مشاعر التضامن بين البلدين، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنياً الخير والسلام لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

من جهته، توجه البروفيسور ماركو روسي، بخالص شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدة السخية، وقال إن هذه المساعدات تعد دليلاً آخر على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة وشعب دولة الإمارات الصديقة لشعبنا، وتعبيراً عن روح الصداقة القائمة بين البلدين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قد وجه أخيراً بتوفير المساعدات الشتوية لنحو 15 ألف أسرة في إيطاليا وجمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.

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