السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انطلقت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد "كورونا" في المملكة العربية السعودية، وتلقى وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة من اللقاح.

وكان الربيعة أعلن أمس وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحاً؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.

وأشار الربيعة إلى أنه فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح منذ أول من أمس الثلاثاء، عن طريق تطبيق "صحتي"؛ داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل، وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توافر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

وقال الوزير عن اللقاح: "سيتوافر بشكل مجاني للجميع، وإعطاء الأولوية لمن يحتاجها، وستكون الأولوية لمن هم فوق الـ65 عاماً، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة - لا قدر الله - من غيرهم، كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين؛ مؤكداً حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.

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