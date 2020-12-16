السعودية تسلمت أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"

المصدر: دبي - رويترز

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن المملكة تسلمت أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"، صباح اليوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجدداً أنه سيكون مجاناً لجميع من في المملكة.

ولم يحدد الوزير عدد الجرعات التي تسلمتها السعودية، ولا نوع اللقاح. وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت لقاح "فايزر وبيونتك" المضاد لـ"كوفيد-19"، من أجل استيراده، واستخدامه في البلاد.

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