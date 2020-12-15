الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "كورونا"

المصدر: عمان - أ ف ب

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح "فايزر-بيونتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، إن المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه. وأشار إلى أنه يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقاً مع "فايزر-بيونتك" للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول إلى لقاح ضد الفيروس.

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