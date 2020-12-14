الكويت ترخّص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» المضاد لـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أصدرت وزارة الصحة الكويتية ترخيصاً باستخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، في بيان أمس، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

وأعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله البدر، عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك»، وقال البدر، في تصريح صحافي، إن ذلك جاء بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية، لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبيّن البدر أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، في بيان أمس، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية. ولم يحدد البيان أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، لكنه استشهد ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت «فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا».

وذكر البيان أن «البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق أن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قالت البحرين إنها ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. وأجازت المملكة، هذا الشهر، الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لـ«كورونا».

من جانب آخر، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن عزمها على المضي قدماً من أجل التعاون في إنتاج اللقاحات والأدوية وتوزيعها، وأكدوا خلال ورشة عمل نظمتها واستضافتها هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية الحاجة إلى التعاون لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

- دول منظمة التعاون الإسلامي تؤكد عزمها على التعاون في إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية.

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