الحريري يرفض «الخرق الدستوري» للقاضي اللبناني صوان بالادعاء على دياب

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عن رفض ما سماه «الخرق الدستوري»، الذي ارتكبه قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وجاءت تصريحات الرئيس الحريري بعد زيارته الرئيس دياب في السراي الحكومي، ظهر أمس، «حيث التقى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، للتضامن معه بعد الادعاء عليه في قضية جريمة انفجار مرفأ بيروت»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.

وقال الرئيس الحريري بعد اللقاء: «أتيت إلى رئاسة الحكومة، لكي أعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح، الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة».

وأضاف: «الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة، يشكلها المجلس النيابي».

وتابع الحريري: «رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، من الآخر، وهذا الأمر مرفوض، ونحن لن نقبل به». وقال «من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، من حقهم أن يعرفوا من أدخل هذه الباخرة ومن غطى عليها. أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة فهذا أمر مرفوض، وأنا أتيت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه».

وكان «حزب الله» اعتبر، بوقت سابق في بيان أمس، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحقق العدلي اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين، ودعاه إلى اعتماد معايير موحدة.

وجاء بيان «حزب الله» تعليقاً على قرار قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

وقال الحزب في بيانه «إننا نؤكد حرصنا أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وأن يتم الادعاء على أسس منطقية وقانونية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news