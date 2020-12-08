وكالة العقاقير الأميركية: لقاح "فايزر" آمن.. وفاعليته 95%

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الخبراء في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر-بيونتك" والمضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو لقاح آمن ولا يشكل أي خطر على السلامة يحول دون حصوله على ترخيص قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكتب الخبراء في تقرير نشر قبل اجتماع عام للجنة الاستشارية في الوكالة، حول اللقاحات، أن بيانات السلامة التي تشمل المشاركين ال38 ألفا في التجربة السريرية على هذا اللقاح مع متابعة وسطية من شهرين تشير إلى ميزات سلامة مؤاتية من دون تسجيل أي مشكلة محددة على صعيد السلامة تحول دون حصوله على ترخيص عاجل.

وعلى صعيد الفاعلية، أكدت الوكالة مستوى الفاعلية العالي للقاح البالغ 95 % كما سبق أن أعلنت فايزر وبيونتك.

وأظهر التحليل عنصرا جديدا يتمثل في أن اللقاح فاعل جدا ليس فقط للحيلولة دون الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا المستجد بعد جرعتين، بل أنه قادر على منع الإصابة منذ الجرعة الأولى ولدى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس.

وقررت الوكالة انتظار اجتماع لجنتها الخميس لتصدر قرار الترخيص للقاح من عدمه. وسبق أن رخصت بريطانيا ودول أخرى لهذا اللقاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news