شركة إندونيسية: لقاح سينوفاك الصيني فعال بنسبة 97%

المصدر: جاكرتا - د ب أ

ذكرت البيانات الأولية لمرحلة متقدمة من تجربة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية في إندونيسيا أنه فعال بنسبة 97%، حسبما قالت الشركة الإندونيسية التي من المقرر أن تنتج اللقاح.

واستنادا إلى البيانات الأولية، بعد شهر واحد من التجربة، قالت المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا، إيوان سيتياوان، في مؤتمر صحافي: "يمكننا القول إن فعاليته تصل إلى 97%".

ومن المتوقع أن تبدأ بيو فارما في إنتاج جرعات اللقاح في أوائل العام المقبل، انتظارا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتسلمت إندونيسيا يوم الأحد الماضي بالفعل 1.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، والتي تريد السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ اعتمادا على النتائج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news