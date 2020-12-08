بكين تدعو إلى مرحلة انتقالية هادئة مع واشنطن

المصدر: بكين - وكالات

دعت الصين، أمس، إلى معاودة الحوار مع الولايات المتحدة للتوصل إلى مرحلة انتقالية هادئة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المقبلة، بعد تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأعمال الأميركي الصيني، إن «على الطرفين العمل معاً».

وأضاف: «في الوقت الراهن تتمثل المهمة العاجلة للطرفين في العمل معاً لرفع كل العوائق، للتوصل إلى مرحلة انتقالية هادئة في العلاقات الصينية - الأميركية».

وتابع: «علينا أن نسعى لإعادة إطلاق الحوار، وبناء الثقة المتبادلة في المرحلة التالية من العلاقات بين الولايات المتحدة والصين».

وأشار إلى أنه يأمل ويعتقد أن السياسة الأميركية تجاه بلاده يمكن أن تعود في النهاية إلى «الموضوعية والعقلانية»، لافتاً إلى أنه يمكن للصين والولايات المتحدة التعاون بشكل وثيق في مجالات مثل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتعافي الاقتصادي وتغيّر المناخ.

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن الأمر يرجع للولايات المتحدة «لاتخاذ القرارات الصحيحة» في ما يتعلق بمستقبل العلاقات.

وجاء حديث وزير الخارجية الصيني بعد أيام على فرض واشنطن قيوداً على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، وتراجع العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها خلال العقود الأخيرة. ويتوقع فرض عقوبات إضافية خلال الأسبوع الجاري، فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة بصدد تجميد أصول أكثر من 10 مسؤولين لدورهم في تجريد مشرعين في هونغ كونغ من ولايتهم النيابية.

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