مبتكر لقاح "بيونتيك" "يشعر بخيبة أمل" لعدم قدرته على تلقي جرعة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يشعر العالم الألماني الذي ابتكر لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بخيبة أمل كبيرة لأنه غير قادر على تلقي اللقاح الذي طال انتظاره ومن المؤمل أن تبدأ بعض الدول باستخدامه هذا الشهر.

وقال البروفيسور أوغور شاهين، مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، إنه لا يستطيع أخذ لقاحه الخاص في الوقت الحالي، على اعتبار أن الموافقة عليه تمت فقط في المملكة المتحدة.

كذلك لم يسمح لشاهين بتلقي اللقاح الواعد أثناء عملية تطويره لأن اللوائح تمنع ذلك على جميع الأشخاص الذين شاركوا في العملية.

ويضيف شاهين، المقيم في ألمانيا، في تصريحات أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية "أحب أن أتلقى اللقاح، لكن في الوقت الحالي، لا يسمح لي بذلك لأن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد في ألمانيا".

ويتابع "لكن من المؤكد أنني سأتلقى اللقاح مع جميع أفراد عائلتي حال انطلاق المرحلة الأولى من عمليات التوزيع في حال تمت الموافقة عليه من قبل ألمانيا والوكالة الأوروبية للأدوية" التي تجري حاليا تقييما مستمرا للقاح قبل ترخيصه.

وباتت الحكومة البريطانية الأولى التي تصادق على استخدام واسع النطاق للقاح الأميركي-الألماني، معتبرة أنه "يتسم بمعايير سلامة ونوعية وفاعلية صارمة".

وأعلنت أنه سيصبح متوفراَ اعتبارا من الأسبوع المقبل في كل أنحاء المملكة المتحدة التي سجلت أكبر حصيلة وفيات في أوروبا مع 59 ألفا و51 حالة.

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فعالية بنسبة 95 في المئة، ولم تنجم عنه أعراض جانبية خطيرة.

وأعلنت فايزر وبيونتك سابقا أنهما تنويان إنتاج 50 مليون جرعة هذا العام وحتى 1.3 مليون جرعة بحلول نهاية 2021.

وأسفر الوباء عن وفاة مليون و482 ألفا و240 شخصا في العالم وإصابة نحو 64 مليونا منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر.

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