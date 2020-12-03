إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين مليار دولار من أموال ضرائب

المصدر: عواصم - وكالات

حوّلت إسرائيل، أمس، أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية، في أول إجراء ملموس بعد نحو أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.

وأكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحكومة الإسرائيلية تحول كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل (أكثر من مليار دولار)».

وأكد مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، الأسبوع الماضي، أن «مجلس الوزراء الأمني وافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية»، من دون أن يحدد المبلغ. ولم يؤكد الجانب الفلسطيني حينها استلامه للأموال. إلى ذلك، تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات مبكرة، ستكون الرابعة في غضون عامين، بعدما وافق الكنيست، أمس، موافقة أولية على مشروع قانون لحل المجلس في خضم أزمة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولايزال مشروع القانون، الذي قدمته المعارضة ويدعمه وزير الدفاع، بيني غانتس، الشريك الرئيس في ائتلاف نتنياهو، بحاجة الى اجتياز ثلاث عمليات تصويت بالكنيست ليصبح قانوناً.

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