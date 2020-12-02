بريطانيا تجيز استخدام لقاح "فايزر".. وتحدد موعد توفره

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر وبيونتيك".

وأضاف البيان: "سيتوفر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.

وذكرت المجموعتان في بيان إنهما تقدمتا، الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95 في المئة ضد كوفيد-19.

وأفاد البيان بأن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" قبل أيام أن نتائج التجارب النهائية، أظهرت أن لقاحهما فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وذكرت "فايزر" أنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

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