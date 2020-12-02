الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لجمع 35 مليار دولار

المصدر: جنيف - وكالات

أطلقت الأمم المتحدة، أمس، نداء إنسانياً لجمع مساعدات بقيمة قياسية تصل إلى 35 مليار دولار لعام 2021، وذلك للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي أغرقت مئات الملايين من الأشخاص في الفقر، في وقت تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

ووفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تنسّقها الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في العالم عام 2021 سيرتفع إلى عدد قياسي جديد ليبلغ 235 مليون شخص، أي سيزيد بنسبة 40% مقارنة بعام 2020. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، في مؤتمر صحافي، إن «الزيادة ناجمة كلها تقريباً عن (كوفيد-19)».

وأضاف: «الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة».

وتهدف الأموال التي تطلبها الأمم المتحدة وشركاؤها إلى مساعدة نحو 160 مليون شخص (من أصل 325 مليوناً) في 46 دولة، هم الأكثر ضعفاً، يواجهون الجوع والنزاعات والنزوح وتداعيات التغيّر المناخي والوباء.

وأكدت الأمم المتحدة أن الأزمة الصحية العالمية تسببت باضطرابات في حياة الجميع، في كل أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن «الأشخاص الذين كانوا يعيشون أصلاً على الحافة تأثروا بشدة، وبشكل غير متناسب، جراء زيادة أسعار الأغذية، وانهيار المداخيل، وانقطاع برامج التلقيح، وإغلاق المدارس».

وللمرة الأولى منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، ارتفعت نسبة الفقر المدقع. وسجّل متوسط العمر المتوقع تراجعاً حاداً في العالم، وقد يتضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز والسلّ والملاريا.

• 235 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.

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