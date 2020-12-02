«بيونتك وفايزر» تقدمان طلباً للحصول على ترخيص أوروبي للقاح «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركة «بيونتك» الألمانية، وشريكتها «فايزر» الأميركية، أمس، تقديمهما طلباً للحصول على ترخيص للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت وكالة الدواء الأوروبية أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً، في 29 ديسمبر الجاري، كموعد أقصى للنظر في موافقة عاجلة لتسويق اللقاح.

وقال تحالف «بيونتك وفايزر»، في بيان، إن اللقاح الذي أظهرت الاختبارات أنه فعال بنسبة 95% ضد «كوفيد-19»، سيكون متوافراً في أوروبا قبل نهاية 2020، في حال نال الترخيص اللازم.

وكانت تحالف الشركتين تقدم بطلب للحصول على ترخيص من الوكالة الأميركية للدواء والغذاء، في 20 نوفمبر الماضي، وفي حال وافقت عليه الوكالة الأميركية ستبدأ حملة تلقيح الأميركيين منتصف ديسمبر الجاري، كما تدرس بريطانيا لقاح المجموعتين تمهيداً لترخيصه.

وقال رئيس مجلس إدارة «فايزر»، ألبرت بورلا: «علمنا منذ بداية هذه الرحلة الطويلة، بأن المرضى ينتظرون اللقاح، ونحن على استعداد لإرسال شحنات من جرعات لقاح (كوفيد-19)، فور حصولنا على الترخيص اللازم».

وعقد المدير المالي لشركة «بيونتك»، زيرك بوتينغ، أمس، مؤتمراً صحافياً مع وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسك، وقال: «أنتجنا كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل ما هو موجود بالفعل في غضون ساعات قليلة»، لافتاً إلى أنه من الجيد الاستعداد لهذا التوزيع، وأوضح أنه سيتم توريد اللقاح في صناديق، وأنه يمكن تبريد اللقاحات في هذه الصناديق بواسطة الثلج الجاف لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل مركز تطعيم، أو لمدة تصل لخمسة أيام في ثلاجة عادية، لافتاً إلى أن صناديق المجمدات ستكون مهمة، عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدد أطول.

وأضاف أن تقييم البيانات أظهر أن اللقاح يمكن تحمله بشكل جيد، وأنه ذو فاعلية عالية في الوقت ذاته، وقال: «هذه النتائج تظهر في البداية أننا على قناعة بأن هذا اللقاح يمكنه بالفعل تحقيق حماية من (كوفيد-19)».

من جانبها، أعلنت وكالة الدواء الأوروبية، أمس، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً، في 29 ديسمبر الجاري كموعد أقصى، للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح «بيونتك وفايزر»، وقالت الوكالة في بيان لها: «في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح، فإن وكالة الدواء الأوروبية ستستكمل دراستها، خلال الاجتماع الاستثنائي».

وجاء الطلب الذي قدمه تحالف «بيونتك وفايزر»، بعدما أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية، التي طورت أيضاً لقاحاً، أنها تسعى للحصول على ترخيص لطرح لقاح «كوفيد-19» في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويستند لقاح «موديرنا» و«بيونتك وفايزر» على تكنولوجيا جديدة تستند إلى الحامض النووي، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم. ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافياً لتحفيز جهاز المناعة، وإعداده للتعامل مع العدوى.

ويمكن تخزين لقاح «موديرنا» في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، في حين يستلزم لقاح «بيونتك وفايزر» تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتم تطوير اللقاحين بسرعة فائقة في جهود ترمي لوقف تفشي الفيروس، الذي أصاب أكثر من 63 مليون شخص في العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من 1.4 مليون شخص.

وأعلنت «بيونتك وفايزر»، سابقاً، أنهما تنويان إنتاج 50 مليون جرعة هذا العام، وحتى 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية 2021.

• «بيونتك» تعلن إنتاجها كميات كبيرة من اللقاح، وتؤكد إمكانية توزيعه في غضون ساعات قليلة.

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