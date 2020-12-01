«موديرنا»: لقاحنا ضد «كورونا» فعّال 100% في الوقاية من الحالات الشديدة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركة موديرنا الأميركية تقدمها بطلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت 94.1%، مؤكدة في الوقت ذاته تحقيق معدل نجاح بنسبة 100% في الوقاية من الحالات الشديدة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، تال زاكس: «نعتقد أن لدينا لقاحاً فعالاً للغاية. لدينا الآن البيانات التي تثبت ذلك، ونتوقع أن نلعب دوراً رئيساً في التغلب على هذا الوباء».

وأفادت الشركة بأن 196 مشاركاً في التجربة السريرية الكبيرة، ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح أي نوع حاد من المرض. وأشارت الشركة إلى أنه لم تظهر أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوّعين الملقحين، مؤكدة أن اللقاح لم يتسبب في أي مخاوف كبيرة على السلامة.

ويضع التسجيل منتج «موديرنا» ليكون ثاني لقاح من المحتمل أن يحصل على تصريح استخدام طارئ من الولايات المتحدة هذا العام، بعد اللقاح الذي طوره تحالف شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية، والذي حقق معدل فعالية بنسبة 95٪.

إلى ذلك، تستعد الولايات المتحدة للتعامل مع نتائج عيد الشكر الذي سافر خلاله ملايين الأميركيين في أنحاء البلاد كافة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا»‏ في بلد اكتظت مستشفياته بمرضى الوباء.

وحذر مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من «طفرة كبيرة» في انتشار فيروس كورونا، بعدما سافر ملايين الأميركيين خلال عيد الشكر.

وقال مدير عام قطاع الصحة العامة في الولايات المتحدة، جيروم أدامز، لشبكة فوكس الإخبارية الأميركية: «أريد مصارحة الشعب الأميركي، ستزداد الأوضاع سوءاً في الأسابيع المقبلة».

وقالت منسّقة خلية البيت الأبيض لمكافحة «كورونا»، ديبرا بيركس، لشبكة «سي بي إس» الأميركية: «نحن نستعد لندخل حالياً فترة تسارع مماثل لتفشي الوباء بعد عطلة عيد الشكر، مع تزايد الحالات ثلاثة أو أربعة أو 10 أضعاف في البلاد».

وسجلت الولايات المتحدة، أول من أمس، 140.651 ألف إصابة جديدة و822 وفاة خلال 24 ساعة فقط، بالفيروس، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة أكثر من 266 ألفاً، وهو الأعلى في العالم، فيما سجل البلد إجمالاً 13.3 مليون إصابة.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية، بأنه تم البدء بعملية لوجستية ضخمة لنقل لقاحات وجرعات شركتي «فايزر» و«بيونتك» من بلجيكا إلى الولايات المتحدة. وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و460 ألفاً و18 شخصاً في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، وأصيب أكثر من 62 مليوناً و732 ألفاً و520 شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى منهم 39 مليوناً و899 ألفاً و800 على الأقل حتى أمس.

• تحذيرات من تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة بعد عطلة عيد الشكر.

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