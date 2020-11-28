مصادر: بريطانيا تبدأ التطعيم ضد "كورونا" بعد 9 أيام

المصدر: لندن - رويترز

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها القول إن أولى عمليات التطعيم في بريطانيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاح "بيونتك وفايزر"، قد تجري اعتباراً من السابع من شهر ديسمبر المقبل، أي بعد نحو 9 أيام من الآن.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولاً عن توزيع لقاح كوفيد-19 . ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر الجاري إنها طلبت رسميا من الهيئة المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة لقاح كوفيد-19 الذي تطوره شركتا بيونتك وفايزر لاستخدامه في البلاد وهي أول خطوة في إتاحته خارج الولايات المتحدة.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 95 % في الوقاية من كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وطلبت الحكومة البريطانية الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد وتسعى للبدء في استخدامه قبل عيد الميلاد.

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