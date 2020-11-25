وزير الصناعة البحريني يجري مباحثات ثنائية مع وفد اقتصادي إسرائيلي

المصدر: المنامة - بنا

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي اديف باروخ، وأعضاء الوفد الاقتصادي من دولة إسرائيل وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين من كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020 ، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني أن مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري وتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين، مشيراً في السياق ذاته أن هذا اللقاء يعد بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة في اطار السلام بينهما، الامر الذي سوف يسهم بكل تأكيد إلى إطلاق العديد من مبادرات في مختلف المجالات.

كما تم استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين، ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة والتطلع لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبدأ العديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news