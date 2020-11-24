بالفيديو.. بدء إنتاج اللقاح الروسي لـ"كورونا"

المصدر: موسكو - متابعات

نشرت صفحة اللقاح الروسي "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو حصري لمراحل إنتاج اللقاح، وقالت الصفحة إن اللقاح يجري إنتاجه في مركز أبحاث غاماليا في موسكو.

وكانت الصفحة قد ذكرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمكون من حقنتين سيقل ثمنه عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية، وسيتاح مجانا للمواطنين الروس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن اللقاح سيكون سعره أقل كثيراً من اللقاحات المنافسة التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

وكانت روسيا، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن لقاحها "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى، إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

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