المصدر: القاهرة - متابعات

كشف نائب رئيس المركز القومي للبحوث المصري، الدكتور ممدوح معوض، تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال إنه سيجرى إنتاج 5 آلاف جرعة من اللقاح كمرحلة أولى، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الصين لتجربة اللقاح المصري بعد الانتهاء منه، وأكد أن الشركة المنتجة للقاح ستكون مصرية 100%.

أضاف في تصريحات تلفزيونية على فضائية "TeN"، أنه يجرى العمل على اللقاح المصري لفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الماضي.



وأوضح بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن سعر اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد لن يكون مرتفعاً خلال طرحه في الأسواق، مؤكداً أن كل التجارب على اللقاح تمت بخبرات وشركات مصرية.

وكان مصدر بالمركز القومي للبحوث في مصر، أكد أمس أن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آمن تمامًا، واقترب من مراحله النهائية، حيث سيجرى البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، مؤكداً أن التجارب المعملية للقاح المصري إيجابية، وفاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز 90%.

ويحمل اللقاح المصري اسم "covied vacc1"، وقد تجاوز مرحلة البحوث، وأثبت نجاحه فى التجارب على الحيوانات، وسيكون للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا، وما أقل من ذلك سيكون وفقًا لتجارب معينة عليهم، بعد أخذ التصاريح الكاملة للاستخدام واعتماده رسمياً.

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