فاعلية لقاح أسترازينكا "لكوفيد-19 " قد تصل إلى 90%

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة أسترازينكا اليوم الاثنين إن فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى نحو 90 بالمئة ودون أي أثار جانبية خطرة.

وأسترازينكا هي أحدث شركة أدوية تكشف عن بيانات إيجابية مبدئية في السباق العالمي لاحتواء الجائحة.

وأظهرت بيانات تجارب مراحل متقدمة في بريطانيا والبرازيل أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد تصل فاعليته إلى 90 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19 إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة وبينهما شهر على الأقل.

وأظهرت طريقة أخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62 بالمئة، إذا تم التطعيم بجرعتين كاملتين يفصلهما شهر على الأقل وبالتالي أظهر التحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس.

وقالت الشركة إن التجارب لم تكشف عن أي وقائع خطرة متعلقة بالسلامة وكان تحمل المشاركين له جيدا في طريقتي التطعيم.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأنباء بأنها "أخبار طيبة للغاية أن لقاح أوكسفورد أثبت فاعلية كبيرة لهذه الدرجة في التجارب".

وجاءت النتائج التي تظهر نطاق فاعلية بين 60 و90 بالمئة بعد أن نشرت شركات أميركية منافسة نتائج أولية في الأسابيع الماضية تظهر فاعلية تفوق 90 بالمئة.

وعلى الرغم من أن فاعلية لقاح أسترازينكا أقل من فاعلية لقاحات شركات أميركية منافسة إلا أن خبراء الصحة يقولون إن البيانات ستعزز الثقة في فرص النجاح في تطوير عدة لقاحات للوقاية من المرض بطرق مختلفة إذ أن العالم سيحتاج للكثير من اللقاحات للوفاء بالطلب العالمي.

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