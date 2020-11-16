الأمن العراقي يعلن تفكيك خلية إرهابية في نينوى

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، أمس، تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً في محافظة نينوى شمال بغداد.

وقال الأمن الوطني، في بيان صحافي، إن الإرهابيين كانوا متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة، وتم مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية.

وأضاف أن المقبوض عليهم اعترفوا بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني، وتمَّت إحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، نفت خلية الإعلام الأمني العراقية سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز بمحافظة ديالى شمال العراق.

ودعت الخلية في بيان، وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار الأمنية من مصادرها الرسمية حصراً.

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