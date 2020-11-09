الصحة العالمية: أخبار مشجعة عن لقاح "فايزر وبيونتك" ضد كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رحب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غبريسيوس، بما وصفه بـ"الأخبار المشجعة" حول فعالية لقاح شركتا "فايزر" و"بيونتك" للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال غبريسيوس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الاثنين: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من مجموعة فايزر وبيونتك، ونحيي جميع العلماء والشركاء الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على (كوفيد-19).. نشهد ابتكارات علمية غير مسبوقة وتعاون لإنهاء الوباء".

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19. The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 9, 2020

وكانت شركتا «فايزر»، و«بيونتك»، أعلنتا، اليوم الإثنين، أن لقاحهما التجريبي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعال في الحماية من الفيروس بنسبة أكثر من 90 في المئة.

وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. وبحسب النتائج الأولية، تحققت الحماية ضد الفيروس لدى من أخذوا اللقاح، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وأدى الإعلان عن اللقاح إلى ارتفاع كبير في البورصات الأوروبية وفي أسعار النفط. كما سجل سهم "فايزر" ارتفاعا بنسبة 15% قبل الفتح في بورصة وول ستريت.

وأبرمت شركتا "فايزر"، و"بيونتك"، عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا: "اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية، وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا في وقت يحتاجه العالم بشدة مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح".

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، أوغور شاهين، لـ"رويترز" أنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد.

وتوقعت الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام الجاري 2020، وحتى 1.3 مليار جرعة عام 2021.

وذكرت شركة "فايزر"، أنها جمعت بيانات سلامة لمدة شهرين بعد الجرعة الأخيرة من لقاحها المشترك مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك"، وهو شرط من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على الترخيص العاجل الذي توقعت الشركة أن تحصل عليه الأسبوع القادم لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وأكدت الشركة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح الجديد " BNT162b" بوشرت في نهاية يوليو بمشاركة 43538 شخصاً.

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