الصحة العالمية: أخبار مشجعة عن لقاح "فايزر وبيونتك" ضد كورونا

رحب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غبريسيوس، بما وصفه بـ"الأخبار المشجعة" حول فعالية لقاح شركتا "فايزر" و"بيونتك" للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال غبريسيوس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الاثنين: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من مجموعة فايزر وبيونتك، ونحيي جميع العلماء والشركاء الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على (كوفيد-19).. نشهد ابتكارات علمية غير مسبوقة وتعاون لإنهاء الوباء".

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19. The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!