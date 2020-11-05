الإمارات تفتتح مقرَّ قنصليتها العامة بمدينة العيون المغربية

المصدر: مدينة العيون - وام

افتتحت دولة الإمارات، أمس، مقر قنصليتها العامة في مدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشقيقة. جاء ذلك، عقب الاتصال الهاتفي، الذي تم، أخيراً، بين ملك المملكة المغربية الشقيقة، الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلم خلاله سموه الملك محمد السادس بقرار دولة الإمارات فتح قنصلية عامة في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيداً لموقف الدولة الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة بالمحافل الإقليمية والدولية، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، موقف الإمارات الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة بالمحافل الإقليمية والدولية.

وأعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعْد)، افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات في مدينة العيون المغربية، وذلك بناء على قرار قيادة الدولة الرشيدة.

وأزاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير الدولة لدى المملكة المغربية، العصري سعيد أحمد الظاهري، الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح مقر القنصلية العامة لدولة الإمارات بمدينة العيون، بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي بمدينة العيون، ومسؤولي السلطات المحلية بالمدينة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته: «يطيب لي أن أنقل لكم تحيات قيادة دولة الإمارات وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف سموه: «أود أن أؤكد أن دولة الإمارات حريصة على تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء جسور التواصل والتعاون معها بما يخدم مصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا، ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف الصعد، حيث أسست دولة الإمارات قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء وتعزيز السلام والاستقرار العالمي».

وأكد سموه أن موقف الإمارات ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة بالمحافل الإقليمية والدولية، ونعتبر هذا انعكاساً لأواصر الأخوة الصادقة وعمقها، واستعراضاً لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة.

وأضاف سموه: «بناء على قرار القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، يسرني أن أعلن عن افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون المغربية، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن هذه الخطوة تعد ترجمةً لعلاقات إماراتية مغربية تاريخية راسخة، ولشراكة استراتيجية تقوم على أعلى المستويات، أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، منذ عام 1971، وعُززت بمشاركة دولة الإمارات في المسيرة الخضراء».

وتابع سموه، قائلاً: «كما أنها استكمال لمسيرة متألقة من وحدة المصير والتعاون المستمر، حرصت على دعمها وتطويرها قيادتا البلدين، ووثقت سجلاً حافلاً من التميز، وسيكون افتتاح قنصلية لدولة الإمارات في مدينة العيون إحدى النتائج الإيجابية للعلاقة الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وسيمثل وجودها في الإقليم المغربي دفعة كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، في سبيل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب». وأضاف سموه أن «دولة الإمارات تثمن الدور الرائد لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، في مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة بدولة الإمارات في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي الدفع نحو دعم الجهود الدولية والأممية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة، تتمكن من خلالها مجتمعاتنا من أن تعيش حياة كريمة ملؤها التفاؤل والأمل ومتجاوزة التحديات التي تعيق نهضتها وتنميتها».

وأشاد سموه بمستوى التواصل والتنسيق بين كبار المسؤولين في البلدين، والدور الفاعل في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى ما وصلت إليه من مستويات متميزة في مختلف المجالات، وأكد سموه أهمية استمرار التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى صعيد العلاقات الثنائية.

وأعرب سموه، في ختام كلمته عن أمله، أن تقوم قنصلية الإمارات في مدينة العيون بدور مهم، في تعزيز الفرص الإيجابية نحو توسيع مجالات الاهتمام المشترك، وتعميق قنوات التعاون الثنائي بيننا.

من جانبه، أكد السفير العصري سعيد أحمد الظاهري، أن افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات بمدينة العيون المغربية، يؤكد الحرص الدائم والصادق للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات على تعزيز علاقات الأخوة والتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة، والتعبير الملموس والفعال عن دعم دولة الإمارات للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتأييد المبادرة المغربية لتطبيق الحكم الذاتي، باعتباره حلاً واقعياً لإرساء الاستقرار والتنمية والازدهار. وأضاف أن افتتاح القنصلية العامة الإماراتية بمدينة العيون سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة: التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص المشترك لقيادتي الدولتين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم ويعزز مصالحهما المشتركة.

عبدالله بن زايد:

«افتتاح قنصلية دولة الإمارات في مدينة العيون، إحدى النتائج الإيجابية للعلاقة الراسخة، التي تربط البلدين الشقيقين».

القنصلية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة: التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية.

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