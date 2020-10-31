وزير الصحة الألماني يدعو إلى تدعيم منظمة الصحة العالمية

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى تدعيم منظمة الصحة العالمية.

وقال شبان، أمس، قبل بدء مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، والذي سيدور من بين أمور أخرى حول منظمة الصحة العالمية: «كل منظمة دولية يمكن أن تكون جيدة فقط بالقدر الذي تسمح به الدول الأعضاء».

وأضاف وزير الصحة الألماني في رسالة الفيديو التي بثتها رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي: «هدفنا المشترك واضح: نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي نريد تشكيل عملية إصلاح منظمة الصحة العالمية بشكل كبير».

وأعاد الوزير للأذهان «المرحلة الحرجة» من انتشار جائحة كورونا، التي عانى الكثير من الناس في أنحاء العالم من عواقبها، وقال: «من المهم للغاية وجود منظمة تدعم وتتحكم في الرعاية الصحية للناس في جميع أنحاء العالم».

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