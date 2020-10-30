الإمارات تستنكر الاعتداء على حارس بالقنصلية الفرنسية في جدة

المصدر: عواصم ■وكالات

استنكرت دولة الإمارات الهجوم على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة أمس، والذي أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال التخريبية. وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، صرّح بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على شخص بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرّضه لإصابات طفيفة.

وأضاف المتحدث «تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه». وقالت السفارة الفرنسية في الرياض إن حارس الأمن نُقل إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

- الإمارات ترفض جميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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