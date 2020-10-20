بدء الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها، أمس، في جنيف.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة انطلقت صباحاً، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تأمل «أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كل المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».

ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020، في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.

ويشكل عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وبدأ الاجتماع بالنشيد الوطني الليبي، وكلمة وليامز، ورئيسي الوفدين الليبيين، ومن المقرر أن ينتهي في 24 أكتوبر الجاري.

وعُقد الاجتماع السابق على مدى يومين، أواخر سبتمبر في مصر، بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وكانت أُجريت مفاوضات بين برلمانيين من المعسكرين المتنافسين، في وقت سابق من الشهر نفسه بالمغرب. وأُعلن، آنذاك، عن اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية. كما أُجريت مشاورات بين طرفي النزاع الليبي، في مدينة مونترو بسويسرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news