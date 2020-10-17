وفد من «الجنائية الدولية» يزور السودان لبحث قضية البشير

المصدر: الخرطوم - رويترز

قالت الحكومة السودانية اليوم السبت إن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور الخرطوم لبحث قضايا الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين.

وجاء في بيان للحكومة أن الوفد، الذي سيكون برئاسة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيبحث «التعاون» مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين.

وقالت المحكمة إن بنسودا ووفدها سيزوران الخرطوم لبضعة أيام في أول زيارة للمحكمة منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.

والبشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة العام الماضي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

واعتقل السودان أيضا أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وهما مسؤولان سابقان مطلوبان لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال صراع دارفور الذي راح ضحيته نحو 300 ألف شخص.

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