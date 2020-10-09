حسان دياب يحذر: رفع الدعم سيؤدي إلى «انفجار اجتماعي» في لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الجمعة إن أي خطوة من لرفع دعم سلع أساسية في الوقت الحالي غير مقبولة وستؤدي إلى «انفجار اجتماعي».

وفي كلمة نقلها التلفزيون، قال دياب، الذي استقال قبل شهرين بعد انفجار هائل دمر الكثير من مناطق بيروت وفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، إن ما جرى إنفاقه على استيراد الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، بلغ منذ بداية هذه السنة نحو أربعة مليارات دولار.

وأشار دياب في كلمته، إلى أن «إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية، وودائع اللبنانيين يجب أن تعود اليهم وهذه مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة»، محذرا من أن «أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يغطون هذا القرار، الخسائر باستمرار الدعم اقل خسارة من رفع الدعم».

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