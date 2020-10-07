سارة نتنياهو تنتهك الحجر الصحي من أجل تصفيف شعرها

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن نيويورك بوست

انتهكت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو قواعد الحجر الصحي المفروضة نتيجة جائحة كورونا عندما استدعت مصففة الشعر إلى مقر إقامتها الرسمي كي تصفف لها شعرها وفق ما ذكره موقع تايمز اوف اسرائيل.

وبالرغم من أن مصففي الشعر لا يعتبرون من العاملين الأساسيين الذين يمكنهم انتهاك الحجر، إلا أن هذه المصففة جاءت الى سارة وصففت لها شعرها يوم الجمعة الماضي عشية عطلة "سوكوت"، وفق ما ذكره الموقع

وبالنظر إلى أن القانون ينص على غرامة تقدرها 500شيكل جديد أي ما يعادل 150دولار، لمن يكون في منزل غير منزله، وعادة ما يدفعها الزائر وليس المضيف، وفق الموقع الاخباري، فمن غير المعروف ما إذا كانت سارة نتنياهو ستدفع هي الغرامة. وقالت مصادر تمثل سارة إنها اعتقدت أن تصفيفة الشعر التي يمولها دافعي الضرائب كانت مسموحة لأنها كانت ستظهر في تصوير فيديو إعلامي، وفق الموقع.

ويسمح لرئيس الحكومة مواصلة تصفيف شعره على الرغم من الحجر لأنه شخصية عامة، ولكن زوجته ليست شخصية عامة.

وظهرت سارة في تصوير الفيديو الذي نشر على حسابها على موقع انستغرام وهي تدعو العامة إلى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتعاني إسرائيل من هجمة شرسة لفيروس كورونا وكان لديها أسوأ عدد من الإصابات يوميا مقارنة بتعداد سكانها الأسبوع الماضي حيث تفوقت على الولايات المتحدة للمرة الأولى وأصبحت الأولى في العالم بعدد الوفيات قياسا بتعداد سكانها.

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