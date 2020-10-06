مدير منظمة الصحة العالمية: لقاح "كوفيد-19" قد يكون جاهزاً نهاية العام

المصدر: عواصم - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلكين أن هناك 36 لقاحاً في العالم في مرحلة الاختبارات السريرية خلال الوقت الراهن .

وكانت روسيا قد بادرت إلى تسجيل أول لقاح مضاد لعدوى الفيروس التاجي في العالم، وحمل اللقاح اسم "سبوتنيك V"، وتجري الآن المرحلة الثالثة من اختبار هذا اللقاح بمشاركة 40 ألف متطوع. وفقاً لما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مؤخرا أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى دول متعددة.

ويوجد في الوقت الراهن علاوة على ذلك لقاحان روسيان آخران في المراحل التجريبية النهائية، ويتوقع أن يجري تسجيلهما رسميا قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي توجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

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