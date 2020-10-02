أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد إصابتها بكورونا

التاريخ:

قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، إنها في الحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إصابتها والرئيس دونالد ترامب بكوفيد-19.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قالت ميلانيا: "كما أصيب كثير من الأميركيين بكورونا هذا العام، فإنني والرئيس الأميركي نخضع للحجر الصحي بالمنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19".

وأضافت: "نحن بخير وقمت بتأجيل كافة الارتباطات القادمة. حافظوا على سلامتكم وسنتجاوز معا هذه الأزمة معا".

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابته هو وميلانيا بفيروس كورونا.

 

طباعة
أعلى