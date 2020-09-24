عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: باريس - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في باريس، وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وناقش سموه ووزير الخارجية الفرنسي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياتها، وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجون إيف لودريان، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي، التي تجمع بين البلدين وقيادتهما، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها المهم في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الإماراتية - الفرنسية المتميزة، وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر سيف غباش.

• اللقاء تناول معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودورها المهم في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.

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