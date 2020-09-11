الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار صحة أمير البلاد

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

طمأن الديوان الأميري في دولة الكويت على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج.

وذكر الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: "ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الاميري على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة صاحب السمو أمير البلاد وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر".

وأضاف الديوان الأميري "نهيب بضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه من مصادرها الرسمية وأن لا يلتفت إلى الأخبار "المغرضة" مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية".

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