حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

اندلع، أمس، حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، تصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع.

واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة، بمستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمرفأ.

وقال مدير عام المرفأ بالتكليف، باسم القيسي، لقناة «إل بي سي» إن الحريق وقع في مبنى توجد فيه براميل زيوت للقلي، ودواليب كاوتشوك تابعة لشركة مستوردة.

وعملت فرق الدفاع المدني بمشاركة مروحيات الجيش على إطفاء الحريق.

ومنعت قوى الأمن مرور السيارات على الطريق المجاور للمرفأ.وأثار الحريق حالة من الهلع والرعب في بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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