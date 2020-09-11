«أسترازينيكا»: توافر لقاح لا يزال ممكناً هذا العام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكدت مجموعة «أسترازينيكا» للأدوية، أمس، أن توافر لقاح ضد «كوفيد-19» لايزال ممكناً بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أكسفورد.

وقال المدير العام للمجموعة باسكال سوريو في مؤتمر عبر الإنترنت تنظمه مجموعة «توترتويز» الإعلامية ووفق تصريحات أكّدها المتحدث باسم الشركة: «لايزال بإمكاننا الحصول على لقاح بحلول نهاية العام، مطلع العام المقبل».

وكانت «أسترازينيكا» أعلنت أول من أمس، أنها «أوقفت طواعية» تجربتها لعقار تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بعد أن أصيب أحد المتطوعين في التجارب في المملكة المتحدة بمرض «لا تفسير له».

وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة لكن الشركة قالت إن ذلك كان «إجراء روتينياً» يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التجارب.

وقال سوريو في بيان «ستوجهنا هذه اللجنة في ما يتعلق بموعد استئناف التجارب حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة».

ولقاح أسترازينيكا هو واحد من تسعة في العالم حالياً في الطور الأخير من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

وفي الولايات المتحدة سجلت الشركة 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس، ويتم اختبار مجموعات أصغر في البرازيل وأماكن أخرى في أميركا الجنوبية.

ويستخدم اللقاح، المسمى «اي زيد دي 1222»، نسخة مستضعفة من الفيروس الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجد لغزو الخلايا.

وبعد التطعيم يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان، ما يهيئ جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصيب الشخص لاحقاً.

وقال مدير مؤسسة ويلكوم ترست الخيرية للبحوث العلمية في المملكة المتحدة، غيرمي فارار، إن تجارب اللقاحات غالباً ما تتوقف.

وأفاد إذاعة «بي بي سي» في مقابلة بأن الأمر أظهر أهمية إجراء تجارب اللقاحات بشكل صحيح، مع إشراف مستقل ومشاركة من الجهات الرقابية.

وأضاف «في النهاية يجب أن يكون لدى الجمهور ثقة مطلقة في أن هذه اللقاحات آمنة، وبالطبع فعّالة على أمل أن تنهي الوباء في النهاية».

وقال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، أول من أمس، إنه ينبغي توقع أحداث مماثلة لكن التقدم في اللقاحات والعلاجات يعد إيجابياً بشكل عام. وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة «البعض سيخرج (للعلن) هذا العام من حيث الفاعلية والسلامة».

وتابع: «أعتقد أن هناك فرصة معقولة يمكننا التفكير في إمكانية التطعيم العام المقبل في وقت ما على مستويات أكبر».

وأكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن التوقف «ليس بالضرورة» انتكاسة، وقال إن توقفاً مماثلاً حدث أخيراً، لكن «تم حله من دون مشكلة».

• لقاح أسترازينيكا هو واحد من تسعة في العالم حالياً في الطور الأخير من المرحلة الثالثة من التجارب.

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