الرئيس اللبناني: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، بأن حريق مرفأن بيروت قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً او نتيجة خطأ تقني او جهل او إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.

وقال عون، اجتماع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في موضوع حريق المرفأ، إنه لم يعد مقبولاً حصول اخطاء اياً يكن نوعها تؤدي الى هكذا حريق خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول

كما وجه عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق واطفائه.

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