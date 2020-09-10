أهم بنود البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت «الإمارات اليوم» من مصدر مطلع على مسودة البيان الختامي لاجتماع الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول التطورات السياسية للقضية الفلسطينية.

وقرّر المجلس في البيان الختامي:

أولاً: التأكيد على الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم الدول الأعضاء كافة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ثانياً: التأكيد على المواقف العربية المبدئية والتي تقوم على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

ثالثاً: إعادة التأكيد على القرار العربي برفض «صفقة القرن» الأميركية التي أعلنت في 28-1-2020 وقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، والتأكيد على الرفض الكامل والإدانة لمخططات الضم والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني.

رابعاً: التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة.

خامساً: دعوة جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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