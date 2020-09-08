لندن تأمل التوصل إلى لقاح «كورونا» مطلع العام المقبل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس، أن الحكومة البريطانية تأمل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، مطلع العام المقبل.

ولدى سؤاله عن التقدم الذي تمّ إحرازه في مسألة إنتاج لقاح مختبر الأدوية البريطاني «أسترازينيكا»، قال الوزير إنه تمّ «إبرام عقد لإنتاج 30 مليون جرعة».

وأكد هانكوك في حديث مع إذاعة «إل بي سي» أنه «في الواقع، يبدأون بتصنيع هذه الجرعات، قبل اعتماد (اللقاح)، وبالتالي في حال تمتّ المصادقة عليه، سنكون مستعدين لتوزيعه». واعتبر هانكوك أن «أفضل سيناريو» سيكون المصادقة على لقاح هذا العام، مشيراً إلى أن السيناريو «الأكثر ترجيحاً هو مطلع العام المقبل، في الأشهر الأولى من السنة المقبلة». وينتظر كثيرون مشروع لقاح ضد «كوفيد-19» يعمل عليه مختبر «أسترازينيكا» مع جامعة أوكسفورد خصوصاً في المملكة المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا من حيث عدد الوفيات (41 ألفاً و551 وفاة).

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