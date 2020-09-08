وزيرة الصحة في جمهورية القمر تشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلادها

المصدر: موروني - وام

أشادت وزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة، لوب ياقوت زيدو، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، لوزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة المكلفة بشؤون المرأة.

وأعربت لوب ياقوت زيدو عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على شحنة المساعدات التي تم إرسالها لجمهورية القمر المتحدة، لتعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء فيروس «كورونا».

واستعرض السفير والوزيرة خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان أيضاً سبل الاستفادة من التجربة الإماراتية.

وكانت الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر في يونيو الماضي، لدعمها في الحد من انتشار «كورونا».

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