وزير دفاع روسيا يتلقّى اللقاح الروسي ضد «كورونا»

المصدر: موسكو ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا أمس، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قد تلقّى اللقاح الروسي ضد «كورونا» المستجد. وقالت الوزارة: «رداً على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال سيرغي شويغو إنه تلقّى أخيراً اللقاح المحلي ضد (كورونا)».

وأطلقت وزارة الصحة الروسية على اللقاح اسم «سبوتنيك v»، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز «جامالي». وتم في وقت سابق اختبار اللقاح على أشخاص راوحت أعمارهم بين 18 و60 عاماً.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في مضاعفات خطيرة.

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