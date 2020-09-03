بالفيديو.. ماكرون يوبخ صحافياً فرنسياً: «ما فعلتموه خطير وغير مهني»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف فيديو بثته قناة LCI الفرنسية قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه الوفد الصحافي الأجنبي في بيروت، أمس، بتوبيخ الصحافي جورج مالبرونو من "لو فيغارو" الفرنسية، الذي قام بالكشف عن محضر اللقاء بين ماكرون ورئيس كتلة "الوفاء للممقاومة" محمد رعد، في قصر الصنوبر، خلال زيارته الأولى للبنان يوم 6 أغسطس الماضي.

وتوجه ماكرون إلى مالبرونو بالقول: "ما فعلتموه اليوم ينمّ عن عدم مسؤولية لجهة حساسية الموضوع ولما تعرفونه عن هذا البلد، ويعبّر عن لا مسؤولية بالنسبة لفرنسا وللمهتمين أيضاً".

وأضاف: "ما فعلتموه خطير وغير مهني وسطحي".

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