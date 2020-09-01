"أسترازينيكا" تجري المرحلة الأخيرة لتجارب لقاح "كورونا" في أميركا

المصدر: لندن - د ب أ

قالت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا إنها بدأت المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين إن حوالي 30 ألف متطوع بالغ في الولايات المتحدة سيشاركون في المرحلة الثالثة من التجربة، حيث يتم اختبار فعالية اللقاح وسلامته على نطاق واسع.

وتجري حاليا المرحلة الثالثة لتجربة حوالي 10 لقاحات مختلفة محتملة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وتعمل شركة أسترازينيكا مع مجموعة بحثية في جامعة أكسفورد. وتم تمويل التجارب في أمريكا من قبل وحدات المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويتم اختبار اللقاح في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتلقى إجمالي 50 ألف شخص اللقاح.

ويعلق الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة على لقاح أسترازينيكا وقد حصل بالفعل على حق شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة في حالة الحصول على إذن.

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