روسيا تعلن توقيت توزيع أول إنتاج للقاح "كورونا"

المصدر: دبي – سمير سعيد

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن أول شحنات كبيرة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك – في" ستبدأ في سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن موراشكو قوله إن كميات الإنتاج سترتفع بحلول نهاية هذا الخريف.

"وقال موراشكو على أولا وقبل كل شيء، بالطبع ، سيتم شحن اللقاحات للعاملين في المجال الطبي والمعلمين ، وهذا (التطعيم - محرر) سيكون طوعيًا تمامًا."

وأضاف رئيس القسم أن المصانع تقوم الآن بإجراء عمليات إنتاج. كما قام العلماء بتجنيد أكثر من 2.5 ألف متطوع لإجراء تجارب لقاح ما بعد التسويق.

في المجموع، قام مبتكرو خطة الدواء باستخدام 40 ألف شخص في الدراسة.

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا طوره متخصصون من مركز غيماليا بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وحصل العقار على جميع التصاريح وتم اختباره على متطوعين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لفيروس كورونا.

وأفاد رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي.

ووافقت روسيا على إنتاج اللقاح في خمس دول، وتسمح القدرات الحالية بإنتاج ما يصل إلى 500 مليون جرعة سنوياً.

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