الإمارات تدعم بنغلاديش بمساعدات جراء الفيضانات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر تسيير شحنة مساعدات إلى منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات ضربت المنطقة ومخيم كوكس بازار، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا.

وتأتي المساعدات في إطار دور دولة الإمارات في منظمة التعاون الإسلامي، والتزامها المطلق بمفاهيم وأهداف المنظمة، وبشكل خاص الدور الذي تلعبه في المكتب التنفيذي للمنظمة، واستمراراً لجهودها في دعم القضايا الإنسانية.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على أهمية هذا الدعم، خصوصاً في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19».

وقالت إن هذا الدعم يؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في دعم الشعوب التي تعاني الصعاب وتدهور الحالة المعيشية.

وأوضحت أنها تمكنت، خلال زيارتها السابقة إلى منطقة كوكس بازار، من النظر عن قرب إلى الأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينغا، والاستماع لاحتياجاتهم واحتياجات المجتمع المستضيف في بنغلاديش.

وأعربت عن تقديرها لدور جمهورية بنغلاديش والأعباء التي تتحملها في مثل هذه الظروف الصعبة. من جانبه، رحب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالمساعدات، وقال إن هذا البادرة جاءت في الوقت المناسب من دولة الإمارات، وتأتي في وقت حرج، وسيساعدنا في توصيل مواد الإغاثة المنقذة للحياة إلى لاجئي الروهينغا، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى مأوى قبل موسم الأعاصير، حيث يعيش العديد من اللاجئين في ملاجئ مؤقتة وفي مخيمات مكتظة، كما يضيف الطقس القاسي والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية إلى التحديات المرتبطة بجائحة وباء «كوفيد-19» التي تواجه اللاجئين والمجتمع المضيف في بنغلاديش.

• المساعدات الإماراتية تساعد في توصيل مواد الإغاثة المنقذة للحياة إلى لاجئي الروهينغا.

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