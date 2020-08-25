السودان.. إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى أول سبتمبر

المصدر: الخرطوم - أ. ف. ب

أرجأت محكمة سودانية الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى الأول من سبتمبر.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة «تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء (1 سبتمبر) لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع».

خلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة على أساس أن قاعة المحكمة كانت «غير كافية» لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا.

وفي حالة إدانة البشير والآخرين فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

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