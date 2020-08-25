المصدر: الخرطوم - أ.ف. ب

وصل مايك بومبيو الثلاثاء الى السودان في أول زيارة لوزير خارجية أميركي منذ 15 عاما في إطار جولة إقليمية تهدف الى اقناع دول أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووزير الخارجية الأميركي الذي وصل في أول رحلة مباشرة من اسرائيل، سيلتقي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان «للتعبير عن دعمه لتعميق العلاقات بين اسرائيل والسودان» بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وفي تغريدة على «تويتر» قال رئيس الوزراء السوداني إنه أجرى محادثات «مباشرة وشفافة» مع وزير الخارجية الأميركي اليوم تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك أن المحادثات مع بومبيو تناولت دعم الحكومة الأميركية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين.

وقال «أتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة» في السودان.

بومبيو يصل الخرطوم في أول رحلة مباشرة من إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى البرهان في فبراير الماضي في أوغندا، وأعلن حينذاك عن «اتفاق الجانبين على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين».

لكن البرهان أكد لاحقا أن اجتماعه مع نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني».

الخرطوم - وكالات

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