الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين صنعاء وغرب مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

سيطر الجيش اليمني، اليوم، على الطريق الرابط بين صنعاء وغرب مأرب، بعد معارك في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء تركزت في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وكبد ميليشيات الحوثي أكثر من 115 قتيلاً، بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في الجوف.

وفي التفاصيل، شهدت جبهات البيضاء ومأرب والجوف، اليوم، معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تمكنت خلالها القبائل والجيش مسنودين بمقاتلات التحالف العربي من السيطرة على مناطق وطرق إمداد استراتيجية في غرب مأرب وتخوم البيضاء، فيما تم اسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف، في حين تم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرهم تم حصر أكثر من 115 قتيلاً، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وذكرت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والقبائل تمكنوا من السيطرة على مناطق عدة في جبهات البيضاء الممتدة من البعدية والمشيريف رحبة، مروراً بالرخيم والفرش واجبل مراد، وحصن التيوس، وكبدوا الميليشيات أكثر من 61 قتيلا بينهم قيادات ميدانية بارزة منهم قائد ما يسمى بقوات التدخل السريع في صفوف الحوثيين المدعو شايف الورد، والمشرف الثقافي والإعلامي في صفوف الحوثيين اصيل الشرعي.

وفي مأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها في جبهات المخدرة، هيلان وصولاً الى صرواح، وفرضت سيطرتها النارية على الطريق الرابط بين صنعاء ومديرية صرواح غرب مارب، بعد سيطرتها على تباب الشايف، كما سيطرت ناريا على الطرق الرابطة بين هيلان وصرواح مرورا بالشليف وكنة والمفاتح ومنطقة قطنة.

وأكدت مصادر ميدانية في غرب مأرب تمكن القبائل والجيش من تكبيد الحوثيين أكثر من 40 قتيلا في جبهات الكسارة ومثلث هيلان خلال اليومين الماضيين بينهم قيادات بارزة، فيما استسلمت مجاميع منهم دون قتال بحد طويقهم وحصارهم في جبهات غرب مارب.

وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير اليات عسكرية في إطار تعزيزات أرسلتها عبر مديرية خولان بصنعاء باتجاه صرواح مأرب.

الى ذلك أشاد رئيس اركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز بجهود التحالف والقبائل في مساندة قوات الجيش في جبهات محيط العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن القبائل كان لهم الدور الكبير في الدفاع عن مارب خلال الأيام الماضية، مؤكداً ان الشعب اليمني على موعد مع النصر، وأن نهاية انقلاب ميليشيات باتت وشيكة على يد قوات الجيش ورجال اليمن الشرفاء.

وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية تمكن قوات الجيش والقبائل من اسقاط طائرة مسيرة حوثية شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة والتي تشهد مواجهات مع ميليشيات الحوثي في جبهات الأقشع والجدافر ومحيط معسكر اللبنات، فيما أكدت مصادر ميدانية مصرع واصابة العشرات من عناصر الحوثيين في جبهات الجوف خلال اليومين الماضيين، الى جانب فرار العشرات منهم من صحراء خب والشعف.

وفي صعدة، لقي ستة من عناصر الميليشيات مصرعهم بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على أحد مواقعهم في منطقة وادي رشاحة بمديرية كتاف الى جانب تدمير الية عسكرية كانت في الموقع المستهدف.

وفي الضالع، أكدت مصادر ميدانية مصرع عدد من الحوثيين بينهم مرتزقة أفارقة في جبهات شمال وغرب المحافظة، مشيرة إلى أنه تم حصر 40 جثة لأفارقة قاتلوا في صفوف الميليشيات في جبهات الضالع خلال الأسابيع الماضية.

وفي الحديدة، أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجمات حوثية في إطار خروقها اليومية للهدنة في جبهات شرق مدينة الحديدة طالت قطاع كيلو16 ومحيط مطار الحديدة وشرق مدينة الصالح السكنية، كما أحبطت محاولة تسلل حوثية في تلك المناطق وكبدتهم خسائر كبيرة.

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